Испания
Сегодня 16:30
 

"Это непозволительно". Флик взорвался из-за поступка Ямаля

"Это непозволительно". Флик взорвался из-за поступка Ямаля ©ФК "Барселона"

Ханс-Дитер Флик, главный тренер "Барселоны", выразил недовольство действиями молодого нападающего Ламина Ямаля, передают Vesti.kz.

По его мнению, вундеркинд допустил серьезную ошибку, снявшись в рекламе вместо того, чтобы сосредоточиться на восстановлении после травмы.

Хотя представители игрока объясняют, что рекламная съемка была запланирована заранее, тренер считает, что в период травм игрок должен полностью посвятить себя лечению.

"То, что ты сделал, непозволительно", – цитируют Флика MadridBarcelona.

Напомним, что Ямаль не может полноценно тренироваться из-за травмы спины, полученной во время матчей за сборную Испании в отборе к чемпионату мира-2026. Из-за этого повреждения он пропустит матч против "Ньюкасла" в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее Ямаль пропустил матч 4-го тура Ла Лиги, в котором "Барселона" разгромила "Валенсию" (6:0).

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Ньюкасл-апон-Тайн   •   Общий этап, мужчины
19 сентября 00:00   •   не начат
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
(Ньюкасл-апон-Тайн)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Ньюкасл Юнайтед
Ничья
Барселона
Проголосовало 28 человек

