Эпичным камбэком и драмой с 7 голами обернулся матч Кубка Испании по футболу

Завершился матч матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались "Культураль Леонеса" и "Атлетик" из Бильбао, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Рейно де Леон" в Леоне и завершилась волевой победой гостей со счётом 4:3.

При этом по ходу игры хозяева трижды вели в счёте, но в итоге уступили в дополнительное время. Причем соперник доигрывал в меньшинстве - 56-й минуте красную карточку получил защитник "Атлетика" Айтор Паредес.

Счёт в матче на 16-й минуте открыл защитник "Культураль Леонеса" Иван Калеро на 16-й минуте, однако спустя десять минут отличился нападающий "Атлетика" Горка Гурусета (26-я).

На 27-й минуте Калеро оформил дубль и вновь вывел хозяев вперед, на что гости ответили дублем Гурусеты (38-я).

На 41-й минуте Рубен Собрино с пенальти в третий раз за матч вывел хозяев поля вперёд, но в добавленное к первому тайму время гости сравняли счёт - 11-метровый реализовал Ойан Сансет.

Победу "Атлетику" в дополнительное время принёс Унаи Гомес, реализовав пенальти на 104-й минуте.

Отметим, на 95-й минуте хозяева могли в четвёртый раз выйти вперёд в данном матче, но мяч полузащитника Яё Гонсалеса был отменён после просмотра VAR из-за офсайда.

Таким образом, "Культураль Леонеса" вылетел из Кубка Испании, а "Атлетик" пробился в четвертьфинал.

Действующим победителем Кубка Испании является каталонская "Барселона". В финале прошлогоднего турнира каталонцы одержали победу над мадридским "Реалом" — 3:2 (1:0 д. вр.).

