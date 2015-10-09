Экс-игрок "Реала" рассказал о щедром поступке Криштиану Роналду

Бывший вратарь мадридского "Реала" Кико Касилья рассказал о характере своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду, а также о щедрости португальского футболиста, передают Vesti.kz.

"Роналду - феномен, сверхчеловек, который помогает даже самому последнему ребенку из академии. Попросите его о чем угодно, и он сделает это.

Когда мы ездили в США на предсезонные сборы, он купил всему персоналу – физиотерапевтам, охранникам и всем остальным – по айфону и по Apple Watch того года выпуска.

Есть детали, о которых нет смысла упоминать. Он человек, который любит благодарить всех, кто его окружает", – сказал Касилья в подкасте El After de Post United.