Экс-игрок "Реала" рассказал о щедром поступке Криштиану Роналду

Бывший вратарь мадридского "Реала" Кико Касилья рассказал о характере своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду, а также о щедрости португальского футболиста, передают Vesti.kz.
"Роналду - феномен, сверхчеловек, который помогает даже самому последнему ребенку из академии. Попросите его о чем угодно, и он сделает это.
Когда мы ездили в США на предсезонные сборы, он купил всему персоналу – физиотерапевтам, охранникам и всем остальным – по айфону и по Apple Watch того года выпуска.
Есть детали, о которых нет смысла упоминать. Он человек, который любит благодарить всех, кто его окружает", – сказал Касилья в подкасте El After de Post United.
Напомним, Роналду выступал за "Реал" в период с 2009 по 2018 годы. Португалец является лучшим бомбардиром в истории "королевского клуба".
С 2023 года Криштиану выступает за саудовский "Аль-Наср". Также в его карьере были лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед" и туринский "Ювентус".
Криштиану Роналду принял решение вернуться в "Реал". Известны детали
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