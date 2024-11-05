Экс-игрок "Барсы" и "Реала" сравнил оба клуба

Бывший игрок "Реала" и "Барселоны" хорват Роберт Просинечки прокомментировал итоги эль-класико, сообщают Vesti.kz.

Команды сыграли в Мадриде в рамках 11 тура Ла Лиги. "Барселона" в этом матче разгромно победила со счетом 4:0.

- Вы всегда говорили, что являетесь скорее болельщиком "Реала", чем какой-либо другой команды. Что вы думаете о победе "Барсы" на "Бернабеу"?

- Да, я болею за "Реал", потому что это моя первая команда за границей, но "Барса" - очень большой и впечатляющий клуб. Я всегда это говорил.

А что касается класико, то в "Барсе" царит отличная атмосфера с Фликом. Люди сражаются до конца, и выиграть со счетом 4:0 - это потрясающе.

"Барса" играет лучше, чем "Реал", несмотря на его звезд. Все игроки умирают на поле за Флика, - цитирует Просинечки Mundo Deportivo.