Экс-футболист "Реала" признался в любви к "Барселоне"

Бывший нападающий "Реала" Антонио Кассано рассказал о своей любви к принципиальному сопернику мадридского клуба - каталонской "Барселоне", передают Vesti.kz.

"Я выступал за "Реал", у меня никогда не было возможности поиграть в "Барселоне". Но я влюбился в "Барселону" и до сих пор ее люблю. Больше всего меня сводит с ума стиль игры "Барсы". Там думают не только о победах, но и о том, как получать удовольствие от футбола. Владение мячом, игра в атаку. Ни одна другая команда не делает это так же. У "Барсы" смелый подход, они ничего не боятся", – приводит слова Кассано Barca Universal.

Кассано выступал за "Реал" с 2006 по 2008 год. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами, и выиграл Ли Лигу.

Ранее Кассано заявил, что Криштиану Роналду не умеет играть в футбол. За португальца заступилась его сестра.

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