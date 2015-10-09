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Деку решил продать лучшего игрока "Барселоны": Флик принял решение

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Деку решил продать лучшего игрока "Барселоны": Флик принял решение ©ФК "Барселона"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик дал четко понять спортивному директору клуба Деку, а также члену руководства Бояну Кркичу, что бразильский вингер Рафинья не подлежит продаже, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик дал четко понять спортивному директору клуба Деку, а также члену руководства Бояну Кркичу, что бразильский вингер Рафинья не подлежит продаже, передают Vesti.kz.

По информации Barça Buzz, Флик настоял на том, что независимо от возможного прихода в команду Нико Уильямса, Рафинья должен остаться в составе. Наставник готов даже скорректировать игровую схему ради бразильца, лишь бы тот сохранил место в основе.


Стоит отметить, что Рафинья стал лучшим игроком "Барселоны" в минувшем сезоне по количеству результативных действий: на его счету 34 гола и 25 результативных передач в 57 матчах во всех турнирах. При этом он рассматривается в числе главных претендентов на "Золотой мяч".

Флик, начинающий строить новый проект в "Барсе", рассчитывает именно на Рафинью как на одного из ключевых футболистов будущей команды. Он выступил против его продажи, несмотря на желание спортивного руководства заработать на игроке.

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