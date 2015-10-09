Каталонская "Барселона" рассматривает 21-летнего российского полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова в качестве возможного усиления команды после травмы Дани Ольмо, передают Vesti.kz.

"Барселона" заинтересовалась Батраковым

Как сообщает Fichajes.net со ссылкой на другие источники, каталонцы входят в число клубов, проявляющих интерес к россиянину. Однако официального предложения или переговоров о трансфере пока не было.

Интерес к футболисту возник на фоне травмы Дани Ольмо, который выбыл примерно на месяц из-за повреждения приводящей мышцы левого бедра.

Батраков перешёл в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в августе 2026 года за 25 миллионов евро. В первых девяти официальных матчах за турецкий клуб он забил два гола и сделал две результативные передачи.

Названа возможная стоимость трансфера

Контракт российского полузащитника с "Галатасараем" рассчитан до 2031 года. По некоторым данным, сумма отступных составляет 55 миллионов евро, однако официально эта информация не подтверждена.

При этом на Батракова также претендуют ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Юнайтед", но ни один из клубов пока не сделал официального предложения.

На данный момент "Барселона" продолжает следить за игроком, не принимая окончательного решения о его приобретении.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!