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Испания
Вчера 22:59
 

Деку присмотрел неожиданного кандидата на замену Дани Ольмо

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Деку присмотрел неожиданного кандидата на замену Дани Ольмо Дани Ольмо. Фото: Depositphotos/Musiu0©

Каталонская "Барселона" рассматривает 21-летнего российского полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова в качестве возможного усиления команды после травмы Дани Ольмо, передают Vesti.kz.

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Каталонская "Барселона" рассматривает 21-летнего российского полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова в качестве возможного усиления команды после травмы Дани Ольмо, передают Vesti.kz.

"Барселона" заинтересовалась Батраковым

Как сообщает Fichajes.net со ссылкой на другие источники, каталонцы входят в число клубов, проявляющих интерес к россиянину. Однако официального предложения или переговоров о трансфере пока не было.

Интерес к футболисту возник на фоне травмы Дани Ольмо, который выбыл примерно на месяц из-за повреждения приводящей мышцы левого бедра.

Батраков перешёл в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в августе 2026 года за 25 миллионов евро. В первых девяти официальных матчах за турецкий клуб он забил два гола и сделал две результативные передачи.


Названа возможная стоимость трансфера

Контракт российского полузащитника с "Галатасараем" рассчитан до 2031 года. По некоторым данным, сумма отступных составляет 55 миллионов евро, однако официально эта информация не подтверждена.

При этом на Батракова также претендуют ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Юнайтед", но ни один из клубов пока не сделал официального предложения.

На данный момент "Барселона" продолжает следить за игроком, не принимая окончательного решения о его приобретении.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 10 9 0 1 40-11 27
2 Атлетико М 10 8 1 1 20-8 25
3 Реал М 10 8 0 2 25-10 24
4 Бетис 10 6 2 2 16-14 20
5 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
8 Алавес 10 3 3 4 14-11 12
9 Сельта 10 2 6 2 10-7 12
10 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
11 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
12 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
13 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
14 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
15 Леванте 10 2 4 4 16-19 10
16 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
17 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
18 Райо Вальекано 9 2 3 4 12-20 9
19 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20 Малага 10 0 5 5 7-19 5

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