Что решил "Реал" по Беллингему после интереса гранда из АПЛ

Английский полузащитник Джуд Беллингем с момента прихода в "Реал" стал одной из центральных фигур команды. В 22 года он олицетворяет современный тип центрального полузащитника, которого ценят во всей Европе. Контракт игрока действует до июня 2029 года, и клуб не рассматривает его продажу, передают Vesti.kz.

Интерес со стороны Англии

Как пишет Fichajes.net, несмотря на твёрдую позицию "Реала", английские клубы продолжают интересоваться Беллингемом. "Челси" следит за игроком и в случае чего готов попытаться его переманить. Однако руководство "Реала" не собирается менять планы: ни финансовое предложение, ни интерес со стороны других команд не заставят клуб расстаться со своим лидером.

Игрок сосредоточен на "Реале"

Сам Беллингем также не планирует уходить. Он уверен, что его лучшая версия ещё впереди, а возможность выигрывать титулы в Испании важнее любых предложений из Англии. В "Реале" уверены: каждый сезон укрепляет связь Беллингема с клубом, и игрок останется частью команды на долгосрочную перспективу.

Напомним, что в 2023 году "Реал" заплатил 127 миллионов евро за трансфер Беллингема из дортмундской "Боруссии". В его карьере также были "Бирмингем". В нынешнем сезоне он провёл 22 матча, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

