Четыре игрока "Реала" недовольны Алонсо и обратились к Пересу

Хаби Алонсо переживает непростое время на тренерском мостике "Реала". Команда не демонстрирует стабильной игры, а часть игроков, включая Винисиуса, Джуда Беллингема, Федерико Вальверде и Эдуардо Камавингу, якобы настроена против него, передают Vesti.kz.

Недовольство игроков и обращение к Пересу

По информации Don Balon, им не нравится поведение тренера в технической зоне и его решения, что создало напряжённую атмосферу в раздевалке. Якобы игроки обратились к президенту клуба Флорентино Пересу с просьбой о мерах, которые могут позволить его увольнение — такую возможность клуб уже рассматривает после первых месяцев работы Алонсо.

Победа над "Олимпиакосом" и проблемы на поле

В пятом туре Лиги чемпионов "Реал" победил на выезде "Олимпиакос" со счётом 4:3, однако игра вновь оставила вопросы. Греки были близки к ничьей, что усилило критику тренера. В раздевалке перестали полностью доверять Алонсо, а схема, которую он пытается внедрить на поле, пока не работает. Команда выигрывает в основном благодаря индивидуальному мастерству своих лучших игроков.

Неясное будущее Алонсо

Пока неизвестно, удастся ли тренеру исправить ситуацию или Флорентино Пересу придётся выбирать между ним и частью состава. Увольнение нескольких футболистов маловероятно, учитывая, что они являются ведущими игроками и влиятельными фигурами в раздевалке.