Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 17:23
 

Четыре игрока "Реала" недовольны Алонсо и обратились к Пересу

  Комментарии

Поделиться
Четыре игрока "Реала" недовольны Алонсо и обратились к Пересу Хаби Алонсо. Фото: ©ФК "Реал"

Хаби Алонсо переживает непростое время на тренерском мостике "Реала". Команда не демонстрирует стабильной игры, а часть игроков, включая Винисиуса, Джуда Беллингема, Федерико Вальверде и Эдуардо Камавингу, якобы настроена против него, передают Vesti.kz.

Поделиться

Хаби Алонсо переживает непростое время на тренерском мостике "Реала". Команда не демонстрирует стабильной игры, а часть игроков, включая Винисиуса, Джуда Беллингема, Федерико Вальверде и Эдуардо Камавингу, якобы настроена против него, передают Vesti.kz.

Недовольство игроков и обращение к Пересу

По информации Don Balon, им не нравится поведение тренера в технической зоне и его решения, что создало напряжённую атмосферу в раздевалке. Якобы игроки обратились к президенту клуба Флорентино Пересу с просьбой о мерах, которые могут позволить его увольнение — такую возможность клуб уже рассматривает после первых месяцев работы Алонсо.

Победа над "Олимпиакосом" и проблемы на поле

В пятом туре Лиги чемпионов "Реал" победил на выезде "Олимпиакос" со счётом 4:3, однако игра вновь оставила вопросы. Греки были близки к ничьей, что усилило критику тренера. В раздевалке перестали полностью доверять Алонсо, а схема, которую он пытается внедрить на поле, пока не работает. Команда выигрывает в основном благодаря индивидуальному мастерству своих лучших игроков.

Неясное будущее Алонсо

Пока неизвестно, удастся ли тренеру исправить ситуацию или Флорентино Пересу придётся выбирать между ним и частью состава. Увольнение нескольких футболистов маловероятно, учитывая, что они являются ведущими игроками и влиятельными фигурами в раздевалке.

Чемпионат Франции 2025/26   •   Монако, Монако   •   Регулярный чемпионат, мужчины
29 ноября 21:00   •   не начат
Монако ФК
Монако ФК
(Монако)
- : -
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
Кто победит в основное время?
Монако ФК
Ничья
ПСЖ
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!