Испания
Сегодня 19:37
 

Бывший партнер Роналду и Аймбетова выбрал претендентов на "Золотой мяч"

Бывший игрок сборной Португалии и победитель Лиги чемпионов в составе "Манчестер Юнайтед" Луиш Нани поделился своим мнением о том, кто достоин получить "Золотой мяч" в этом году, сообщают Vesti.kz.

"Ямаль и Дембеле очень хорошо играли в этом году. Думаю, также Рафинья мог бы претендовать на награду", - цитирует слова Нани "Советский спорт".

Вингер "Барселоны" Ямаль, который в нынешнем сезоне уже забил два гола и сделал три результативные передачи в трех матчах матчах. В прошлом сезоне он отметился 18 голами и 25 ассистами. Его партнёр по клубу Рафинья также в ударе - в текущем розыгрыше у него три гола и одна передача за четыре встречи (а в прошлом - 34 гола и 25 передач в 57 матчах).

Не отстаёт и Усман Дембеле, стабильно приносящий результат ПСЖ и внесший весомый вклад в победу парижан в последнем розыгрыше Лиги чемпионов. Имя нового обладателя "Золотого мяча" станет известно 22 сентября.

Напомним, действующим обладателем награды является полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

Добавим, что Нани выступал вместе с Криштиану Роналду за сборную Португалии и "Манчестер Юнайтед". Кроме того, он играл за турецкий "Адана Демирспорт" вместе с нападающим сборной Казахстана Абатом Аймбетовым.

