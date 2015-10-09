Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 20:02
 

Будущая легенда? Левандовски сделал признание о Ямале

  Комментарии

Поделиться
Будущая легенда? Левандовски сделал признание о Ямале ©ФК "Барселона"

Центральный форвард "Барселоны" Роберт Левандовски восхитился игрой 18-летнего вингера Ламина Ямаля и отметил его огромный потенциал, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Центральный форвард "Барселоны" Роберт Левандовски восхитился игрой 18-летнего вингера Ламина Ямаля и отметил его огромный потенциал, сообщают Vesti.kz.

"Я увидел его на первой тренировке, Ламину было 15 лет. Он играл против опытного левого защитника и делал всё, что хотел. Я никогда не видел такого талантливого игрока в таком возрасте", - цитирует футболиста si.com.

Ямаль с 2023 года выступает за главную команду каталонцев и уже успел впечатлить статистикой - 27 голов и 37 результативных передач в 109 матчах.

После четырёх туров Ла Лиги команда Ханса-Дитера Флика идёт на втором месте в турнирной таблице, набрав десять очков.


Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Общий этап, мужчины
16 сентября 21:45   •   не начат
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Атлетик
Ничья
Арсенал
Проголосовало 50 человек

Реклама

Живи спортом!