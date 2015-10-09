Будущая легенда? Левандовски сделал признание о Ямале

Центральный форвард "Барселоны" Роберт Левандовски восхитился игрой 18-летнего вингера Ламина Ямаля и отметил его огромный потенциал, сообщают Vesti.kz.

"Я увидел его на первой тренировке, Ламину было 15 лет. Он играл против опытного левого защитника и делал всё, что хотел. Я никогда не видел такого талантливого игрока в таком возрасте", - цитирует футболиста si.com.

Ямаль с 2023 года выступает за главную команду каталонцев и уже успел впечатлить статистикой - 27 голов и 37 результативных передач в 109 матчах.

После четырёх туров Ла Лиги команда Ханса-Дитера Флика идёт на втором месте в турнирной таблице, набрав десять очков.