Бразильский нападающий уйдет из "Реала": известно имя

Бразильский нападающий Эндрик покинет мадридский "Реал" как минимум до конца текущего сезона, сообщают Vesti.kz.

Как сообщают журналисты AS, продолжение карьеры форвард проведёт во французском "Лионе".

Речь идёт об аренде: клубы уже согласовали все условия сделки, а сам переход планируется оформить в январское трансферное окно.

Эндрик рассчитывает на стабильную игровую практику, которая поможет ему закрепиться в сборной Бразилии и попасть в заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

Контракт форварда с "Реалом" рассчитан до лета 2030 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

