Испания
Сегодня 15:16
 

Бразильский нападающий уйдет из "Реала": известно имя

  Комментарии

©Depositphotos.com/

Бразильский нападающий Эндрик покинет мадридский "Реал" как минимум до конца текущего сезона, сообщают Vesti.kz.

Как сообщают журналисты AS, продолжение карьеры форвард проведёт во французском "Лионе".

Речь идёт об аренде: клубы уже согласовали все условия сделки, а сам переход планируется оформить в январское трансферное окно.

Эндрик рассчитывает на стабильную игровую практику, которая поможет ему закрепиться в сборной Бразилии и попасть в заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

Контракт форварда с "Реалом" рассчитан до лета 2030 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

