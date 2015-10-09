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Испания
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Брат звезды "Реала" близок к переходу в новый клуб: известны детали сделки

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Брат звезды "Реала" близок к переходу в новый клуб: известны детали сделки Джуд Беллингем. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

"Вильярреал" начал переговоры по переходу 20-летнего английского полузащитника Джоба Беллингема из дортмундской "Боруссии", передают Vesti.kz.

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"Вильярреал" начал переговоры по переходу 20-летнего английского полузащитника Джоба Беллингема из дортмундской "Боруссии", передают Vesti.kz.

По данным источника, испанский клуб планирует арендовать футболиста на один сезон.

Детали потенциальной сделки:

• Формат: аренда на год с опцией выкупа.
• Сумма: около 40 миллионов евро (включая бонусы).
• Условие: выкуп станет обязательным, если игрок выполнит личные нормативы, а "Вильярреал" выйдет в Лигу чемпионов.

Испанцы видят в Беллингеме мощного полузащитника с отличным дриблингом и чтением игры. Переезд в Ла Лигу позволит хавбеку получить стабильную игровую практику, которой ему не хватает в Германии, а "Боруссия" сохранит контроль над своим финансовым активом.

Беллингем в минувшем сезоне провёл 45 матчей за "Боруссию" во всех турнирах и отметился четырьмя результативными передачами.

Джоб Беллингем - младший и родной брат полузащитника мадридского "Реала" и сборной Англии Джуда Беллингема.


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