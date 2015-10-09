Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Беллингем против восходящей звезды "Реала": впереди матч с "Кайратом"

Беллингем против восходящей звезды "Реала": впереди матч с "Кайратом" ©x.com/realmadrid

В "Реале" назревает непростая ситуация в полузащите. Джуд Беллингем полностью восстановился после операции и готов вернуться в стартовый состав, однако это может ударить по игровому времени Арды Гюлера, сообщают Vesti.kz.

По данным El Nacional, турецкий талант, который блеснул в отсутствие англичанина, опасается снова оказаться в тени. При Хаби Алонсо 19-летний хавбек стал одним из ключевых игроков - в семи матчах он записал на свой счёт два гола и две результативные передачи.

Как будет действовать наставник, пока остаётся вопросом. Алонсо неоднократно подчёркивал, что планирует использовать широкую ротацию и рассчитывает на всех игроков состава. Тем не менее возвращение Беллингема явно создаёт конкуренцию, которая станет серьёзным испытанием для Гюлера.

Напомним, "Реал" 30 сентября сыграет в Алматы с "Кайратом" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

