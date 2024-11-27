Беллингем "докопался" до Мбаппе. Видео стало вирусным
В сети появилось видео с тренировки мадридского "Реала", в котором показано, как англичанин Джуд Беллингем относится к французскому новичку команды Киллиану Мбаппе, передает Vesti.kz.
В сети появилось видео с тренировки мадридского "Реала", в котором показано, как англичанин Джуд Беллингем относится к французскому новичку команды Киллиану Мбаппе, передает Vesti.kz.
В ходе тренировки Беллингем подскочил к Киллиану и шутливо толкнул его плечом. Этим самым он вызвал смех у одноклубников.
Отметим, что сейчас "Реал" готовится к выездному матчу с "Ливерпулем", который пройдет в Англии. На данный момент "красные" лидируют в общей турнирной таблице Лиги чемпионов.
Good vibes between Kylian Mbappé and Jude Bellingham ever since touchdown 😊😊 pic.twitter.com/r11sOWnhJq— Mbappé Xtra (@TheMbappeXtra) November 26, 2024
Напомним, что Мбаппе перешел в "Реал" этим летом. С ним подписали пятилетний контракт.
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