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Беллингем "докопался" до Мбаппе. Видео стало вирусным

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Беллингем "докопался" до Мбаппе. Видео стало вирусным ©instagram.com/judebellingham

В сети появилось видео с тренировки мадридского "Реала", в котором показано, как англичанин Джуд Беллингем относится к французскому новичку команды Киллиану Мбаппе, передает Vesti.kz.

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В сети появилось видео с тренировки мадридского "Реала", в котором показано, как англичанин Джуд Беллингем относится к французскому новичку команды Киллиану Мбаппе, передает Vesti.kz.

В ходе тренировки Беллингем подскочил к Киллиану и шутливо толкнул его плечом. Этим самым он вызвал смех у одноклубников.

Отметим, что сейчас "Реал" готовится к выездному матчу с "Ливерпулем", который пройдет в Англии. На данный момент "красные" лидируют в общей турнирной таблице Лиги чемпионов.

Напомним, что Мбаппе перешел в "Реал" этим летом. С ним подписали пятилетний контракт.

Мбаппе Килиан Испания Реал Мадрид Ливерпуль Лига чемпионов Футбол

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