Беллингем "докопался" до Мбаппе. Видео стало вирусным

В сети появилось видео с тренировки мадридского "Реала", в котором показано, как англичанин Джуд Беллингем относится к французскому новичку команды Киллиану Мбаппе, передает Vesti.kz.

В ходе тренировки Беллингем подскочил к Киллиану и шутливо толкнул его плечом. Этим самым он вызвал смех у одноклубников.

Отметим, что сейчас "Реал" готовится к выездному матчу с "Ливерпулем", который пройдет в Англии. На данный момент "красные" лидируют в общей турнирной таблице Лиги чемпионов.

Good vibes between Kylian Mbappé and Jude Bellingham ever since touchdown 😊😊 pic.twitter.com/r11sOWnhJq