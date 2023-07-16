У "Барселоны" нет денег на трансфер полузащитника "Манчестер Сити"

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По информации издания Marca, "Манчестер Сити" не планирует отдавать Бернарду Силву в аренду в "Барселону", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Английский клуб готов продать футболиста, но только по рыночной цене, которая составляет 80 миллионов евро.
Но на данный момент "Барселона", учитывая свое финансовое положение, не может позволить себе такой дорогой трансфер. Кроме того, каталонцы также не смогут платить португальскому хавбеку его нынешнюю зарплату.
Ранее уже поступала информация, что "блауграна" может попробовать арендовать 28-летнего хавбека с обязательным правом выкупа в будущем.
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