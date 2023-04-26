"Барселону" вновь обвинили в подкупе судей

Полузащитник "Атлетико" Коке остался недоволен работой рефери в матче с "Барселоной", сообщает Marca.
Мадридский клуб уступил каталонцам в 30-м туре чемпионата Испании со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 45-й минуте забил Ферран Торрес.
"Судьи куплены", - сказал Коке после матча.
При этом сам футболист всю игру просидел на скамейке запасных.
⭐️ 𝙃𝙄𝙂𝙃𝙇𝙄𝙂𝙃𝙏𝙎 ⭐️— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 25, 2023
Barça 1-0 Atlético
Spotify Camp Nou#LaLigaHighlights pic.twitter.com/H3tRotaGrN
Напомним, ранее появились новости, что каталонцев подозревают в подкупе бывшего вице-президента судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Из-за этого президенту "Барсы" даже пришлось объясняться перед одним из болельщиков.
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