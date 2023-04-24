Президент "Барселоны" ответил на обвинения в подкупе судей

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что не подкупает судей. Как передает AS, обвинения ему выдвинул один из болельщиков.

Лапорта посетил теннисный турнир в Барселоне, где у него и состоялся диалог с фанатом клуба. При этом разговор прошел без агрессии.

Ранее появились новости, что каталонцев подозревают в подкупе бывшего вице-президента судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры. А в клубе заявляют, что платили ему за консультации. При этом Лапорта намекнул, что все это манипуляции со стороны "Реала".

"Лапорта, перестань покупать судей", - сказал неизвестный мужчина. "Я никого не покупаю, "Барселона" не покупает судей", - ответил глава "Барсы". "Это мадридская афера?" - спросил болельщик. "Это манипуляция", - ответил Лапорта.

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