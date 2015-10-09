Руководство "Барселоны" выразило недовольство тем, как главный тренер команды Ханс-Дитер Флик распределяет игровую нагрузку между футболистами, сообщают Vesti.kz.

По информации Barça Universal, поводом для беспокойства стала мышечная травма полузащитника Родри. Некоторые представители руководства каталонского клуба полагают, что немецкий специалист не всегда грамотно распоряжается игровым временем подопечных, из-за чего возрастает риск повреждений.

Особую тревогу в "Барселоне" вызывает ситуация с центральным защитником Пау Кубарси. В клубе считают, что тренерский штаб чрезмерно нагружает молодого футболиста.

При этом руководство пока напрямую не обсуждало свои претензии с Фликом. Однако информация о недовольстве боссов уже дошла до главного тренера.

Следующий матч "Барселона" проведёт в среду, 25 ноября, на выезде против "Сабаха" в рамках Лиги чемпионов.

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