В "Барселоне" предрекают "Реалу" трудности после трансфера Мбаппе

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал информацию о возможном трансфере форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в "Реал", сообщают Vesti.kz. Ранее сообщалось, что Мбаппе договорился о переходе в мадридский клуб.

"Я не завидую им из-за трансфера Мбаппе. Вообще ни капли. Хотя еще даже неизвестно, перейдет ли он. Посмотрим. В случае подписания Килиана "Реал" будет вынужден кого-то продать. Не так ли? На одной позиции не может быть сразу несколько звезд. Еще я думаю, что его контрактные условия испортят атмосферу в команде. Этот трансфер точно не подарок", - передает слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, "Реал" хотел подписать Мбаппе в прошлом году, но тогда сделка сорвалась. Теперь игрок может перейти в мадридский клуб на правах свободного агента, поскольку 30 июня у него истекает контракт с парижанами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого он был игроком "Монако". В текущем сезоне Лиги 1 он провел 24 матча, забил 24 гола и стал автором 5 результативных передач.