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В "Барселоне" после победы в эль-класико по-прежнему фаворитом считают "Реал"

В "Барселоне" после победы в эль-класико по-прежнему фаворитом считают "Реал"
©twitter.com/FCBarcelona

Наставник "Барселоны" Хави заявил, что по-прежнему считает "Реал" фаворитом полуфинала Кубка Испании, несмотря на то, что их команда победила в первом матче. Напомним, в первом полуфинальном матче "Барселона" на выезде одержала победу над "Реалом" со счетом 1:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"У нас есть преимущество перед ответным матчем, но нам все еще нужно хорошо выступить. Думаю, что "Реал" очень силен, и я по-прежнему считаю его фаворитом. Я настаиваю на том, что "Мадрид" очень силен. Они сильны физически и у них отличная команда. Они являются обладателями Лиги чемпионов. Нельзя всегда доминировать над большими командами. Нас заставили так играть, это не входило в наши планы", - приводятся слова Хави в Twitter Barça Universal.

Ответная встреча в Барселоне пройдет 5 апреля.

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Метки:
Барселона Реал Мадрид

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