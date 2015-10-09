В "Барселоне" определились с двумя игроками на выход: один из них забил 21 гол

Каталонская "Барселона" планирует серьёзно обновить линию нападения в ближайшее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Как пишет Fichajes.net, чтобы освободить место и бюджет для новичков, руководство готово расстаться с двумя игроками - Руни Бардагжи и Ферраном Торресом.

Бардагжи: аренда ради развития

Ситуация с молодым талантом Руни Бардагжи носит чисто спортивный характер. Из-за высокой конкуренции в "Барселоне" он получает мало игрового времени. Клуб не хочет терять контроль над футболистом, поэтому ищет для него команду, где он сможет регулярно играть в основе и прогрессировать без лишнего давления.

Торрес: продажа ради экономии

Случай Феррана Торреса продиктован финансовыми причинами. "Барселоне" необходимо разгрузить зарплатную ведомость и заработать на трансферах. Универсальный форвард имеет хороший спрос на рынке, а главным претендентом на него выступает мадридский "Атлетико", которому подходит трудолюбивый и мобильный стиль испанца.

Торрес, в отличии от Бардагжи, выдал неплохой сезон, забив 21 гол и сделав три результативные передачи в 49 матчах. Шведский вингер, в свою очередь, отметился двумя мячами и четырьмя ассистами после 28 проведённых игр.

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