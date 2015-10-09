В "Барселоне" нашли нового Месси: вундеркинду 18 лет и стоит 1 миллиард евро

Бывший игрок "Реала", "Интера" и сборной Нидерландов по футболу Уэсли Снейдер поделился мнением о перспективах 18-летнего вингера "Барселоны" Ламина Ямаля, сообщают Vesti.kz.

По его словам, молодой испанец может стать такой же легендой каталонского клуба, как и Лионель Месси.

"Сейчас мы говорим о том, сможет ли Ламин Ямаль когда-нибудь стать Месси. Ламин Ямаль в "Барселоне" — это уже новый Месси. Они никогда его не отпустят, и я думаю, что этот парень сам не захочет уходить. Он там с юности и уже многого добился, будучи игроком основного состава. Он заработал много денег. Он — большая звезда команды. Зачем вам переезжать в Англию, Германию или куда-то еще? Это бессмысленно. Возможно, он уйдет позже, как Месси, чтобы попробовать что-то новое, но сейчас 2025 год. Если мы возобновим этот разговор через 10 лет, Ламин Ямаль все еще будет в "Барселоне". Сможет ли Ямаль достичь уровня Месси или даже превзойти его, став лучше? Это возможно. Игроки прогрессируют с каждым годом, а он уже находится на столь высоком уровне", — сказал Снейдер AdventureGamers.

Месси - воспитанник "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. Аргентинец вместе с "сине-гранатовыми" стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок и восемь раз Суперкубок страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.

Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча". После ухода из "Барселоны" он отыграл два сезона во французском "Пари Сен-Жермена", а с лета 2023 играет за американский "Интер Майами".

Ямаль является двукратным обладателем Трофея Копа, как лучший молодой футболист года (2024, 2025), а также лучшим ассистентом Евро-2024, который он выиграл в составе сборной Испании. В голосовании за "Золотой мяч"-2025 Ямаль занял второе место, уступив только Усману Дембеле из ПСЖ.

Контракт Ямаля с "Барселоной" рассчитан до 2031 года и имеет сумму отступных в размере 1 миллиарда евро. Испанец является самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt с ценником в 200 миллионов евро.