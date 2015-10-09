Каталонская "Барселона" получит дополнительный денежный бонус после победы бразильского "Палмейраса" в Кубке Либертадорес, передают Vesti.kz.

Каталонцы предусмотрели специальный пункт в сделке

В финале турнира "Палмейрас" обыграл аргентинский "Эстудиантес" (1:0) и завоевал международный трофей. Благодаря этому результату испанский клуб заработает на трансфере бывшего нападающего Витора Роке.

По информации Barça Universal, при продаже бразильца в 2025 году "Барселона" включила в соглашение специальный пункт. Согласно ему, каталонцам полагается один миллион евро (более 500 миллионов тенге) в случае победы "Палмейраса" в международном турнире.

Витор Роке Фото: Depositphotos/thenews2.com

Роке не закрепился в "Барселоне"

Витор Роке выступал за каталонскую команду с 2024 по 2025 год. За это время бразильский форвард провёл 16 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

Теперь успех его нынешнего клуба принесёт бывшей команде нападающего дополнительный доход.

Ранее сообщалось, что "Барселона" задумалась о возвращении форварда за 30 миллионов.

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