"Барселона" взяла кредит на 210 миллионов ради трёх трансферов: известны имена игроков

"Барселона" готовит три крупных трансфера в летнее окно. Для финансирований этой кампании каталонский клуб оформил банковский кредит в размере 210 миллионов евро, передают Vesti.kz.

Спортивный департамент "сине-гранатовых" и главный тренер Ханс-Дитер Флик считают, что команде необходимо серьезное усиление для борьбы за все трофеи в следующем сезоне, особенно за Лигу чемпионов.

Кого хочет купить "Барселона"

По информации Marca, основная часть средств будет направлена на приобретение трёх игроков:

нападающего мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса ,

, защитника "Аль-Хиляля" Жоау Канселу

и вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми.

Когда ждать новые трансферы

Что касается Адейеми, то ожидается, что переход немца состоится в ближайшее время. С подписанием аргентинца и португальца придётся подождать.

Отмечается, что "Барселона" сделает окончательное предложение "Атлетико" по переходу Альвареса только после завершения чемпионата мира-2026. В то же время перед подписанием Канселу "сине-гранатовым" нужно будет решить некоторые вопросы с налоговой службой.

Ранее "Барселона" уже оформила трансфер Этони Гордона из "Ньюкасла" за 70+10 миллионов евро.

Зачем "Барселона" взяла кредит?

По данным источника, часть заёмных средств также пойдёт на покрытие операционных расходов, включая выплату заработной платы. Кредит взят под будущие доходы клуба.

Таким образом, кредит в 210 миллионов рассматривается как важный элемент стратегии "Барселоны" по обеспечению финансовой стабильности и продолжению перестройки команды под руководством Флика.

Напомним, что в прошлом сезоне "Барселона" стала чемпионом Испании, а также выиграла Суперкубок страны. В Лиге чемпионов каталонцы остановились на стадии четвертьфинала, уступив "Атлетико".

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