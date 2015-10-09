"Барселона" узнала цену неудачного трансфера Альвареса и приняла решение

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) оштрафовала каталонскую "Барселону" по итогам разбирательства из-за ситуации с попыткой подписать нападающего Хулиана Альвареса из мадридского "Атлетико", сообщают Vesti.kz.

"Барселону" наказали по делу Альвареса

Во время чемпионата мира-2026 аргентинский футболист заявил, что хочет покинуть "Атлетико". Альвареса пыталась подписать "Барселона", однако трансфер так и не состоялся. Мадридский клуб пожаловался в федерацию, обвинив каталонцев в нарушении этических норм. "Барселону" обвиняли в том, что клуб вёл переговоры с Альваресом, не уведомив "Атлетико", как того требует регламент.

По информации Mundo Deportivo, RFEF оштрафовала "Барселону" на 602 евро на основании статьи 133 регламента соревнований о "невыполнении указаний, инструкций, соглашений или нормативных обязательств".

Похожая ситуация была летом 2019 года, когда "Атлетико" подали жалобу в RFEF на "Барселону" в связи с переходом Антуана Гризманна. Тогда "сине-гранатовые" заплатили 300 евро.

Позиция "Барселоны"

Однако каталонский клуб не хочет платить штраф и намерен обжаловать решение федерации.

По данным Marca, дело не в сумме, а в принципиальной позиции: "Барселона" настаивает, что не совершала никаких нарушений.

В каталонском клубе считают этот штраф "смехотворным", но отказываются его платить, исходя из моральных и концептуальных соображений, настаивая на том, что их действия были корректными. Клуб намерен подать апелляцию.

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