Испания
Вчера 22:20
 

"Барселона" стала лидером за подписание звезды за 35 миллионов

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" стала лидером за подписание звезды за 35 миллионов

"Барселона" выходит в фавориты гонки за Душаном Влаховичем — нападающим, который может покинуть "Ювентус" уже в ближайшее трансферное окно, сообщают Vesti.kz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Поделиться

"Барселона" выходит в фавориты гонки за Душаном Влаховичем — нападающим, который может покинуть "Ювентус" уже в ближайшее трансферное окно, сообщают Vesti.kz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, именно каталонский клуб сербский форвард рассматривает как лучший вариант для продолжения карьеры. Его контракт с туринцами действует до лета 2026 года, а "Барса" готова сохранить для игрока нынешний уровень зарплаты — около 12 миллионов евро в год. При этом интерес к Влаховичу также проявляют "Бавария" и "Милан", внимательно отслеживая ситуацию.

В текущем сезоне форвард принял участие в 17 матчах за "Ювентус", отметившись шестью голами и двумя ассистами, а в составе сборной Сербии набрал 2+1 в семи встречах.

Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

