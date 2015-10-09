Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 15:28
 

"Барселона" собралась перехватить полузащитника у "Реала"

  Комментарии

"Барселона" собралась перехватить полузащитника у "Реала" ©Depositphotos.com

Полузащитник "Аякса" Райан Бунида продолжает находиться в центре внимания ведущих европейских клубов, сообщают Vesti.kz.

Согласно Diario AS, к 19-летнему атакующему хавбеку проявляет серьёзный интерес "Барселона". Нидерландский талант может действовать как в центре поля, так и на флангах, что делает его особенно привлекательным для топ-клубов.

Кроме "Барселоны", за трансфер Буниды активно борется мадридский "Реал".

Райан Бунида — воспитанник "Аякса", чей контракт действует до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне он провёл 22 матча, забив три гола и оформив восемь результативных передач.


Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
17 января 18:00   •   не начат
(Мадрид)
- : -
(Валенсия)
