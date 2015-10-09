"Барселона" решила продать нападающего за 50 миллионов из-за "Манчестер Сити"

"Барселона" рассматривает возможность продажи нападающего Феррана Торреса в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Как сообщает The Athletic, каталонский клуб не планирует продлевать контракт с испанцем, срок которого истекает летом следующего года.

По данным источника, спортивный директор "сине-гранатовых" Деку не намерен предлагать форварду новое соглашение. Причина заключается в условиях предыдущего трансфера: в случае продления договора "Барселоне" придется выплатить "Манчестер Сити" около 8 миллионов евро. В связи с этим испанский клуб предпочитает продать игрока уже этим летом, чтобы не потерять его бесплатно по окончании контракта.

Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему футболисту проявляют "Пари Сен-Жермен" и мадридский "Атлетико".

Торрес выступает за "Барселону" с января 2022 года, когда перешел из "Манчестер Сити". В сезоне-2025/26 нападающий провел 49 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал три результативные передачи. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро.

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