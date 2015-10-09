"Барселона" присмотрела трёх защитников из топ-клубов Европы

"Барселона" изучает три менее известные кандидатуры для усиления центра своей обороны, передают Vesti.kz.

Как информирует Fichajes.net, помимо Алессандро Бастони ("Интер") и Джонатана Та ("Бавария"), каталонский клуб рассматривает Витора Рейса ("Манчестер Сити"), Кастелло Люкебу ("РБ Лейпциг") и Пьеро Инкапье ("Арсенал").

Три кандидата на усиление обороны

20-летний бразилец Витор Рейс ранее выступал на правах аренды за "Жирону". По информации Начо Эстрельи, "Барселона" связывалась с "Манчестер Сити", чтобы узнать условия трансфера. Английский клуб оценивает защитника примерно в 60 миллионов евро. При этом другие источники называли интерес "сине-гранатовых" к футболисту спекуляциями.

23-летний француз Кастелло Люкеба из "РБ Лейпциг" интересен "Барселоне" благодаря игре левой ногой. По данным СМИ, каталонцы контактировали с окружением защитника. В июне сумма его отступных может снизиться с 80 до 65 миллионов евро.

Ещё один вариант - 24-летний эквадорец Пьеро Инкапье из "Арсенала", способный сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге. По информации SPORT, Деку контактировал с окружением футболиста, а каталонцы рассматривали шестимесячную аренду с опцией выкупа. Однако официального предложения не было.

"Барселона" ищет доступный вариант

Все три кандидатуры пока остаются лишь возможными вариантами усиления. Сделка по Рейсу зависит от позиции "Манчестер Сити", переход Люкебы потребует серьёзных финансовых вложений, а аренда Инкапье - согласия "Арсенала", который не хочет ослаблять состав посреди сезона.

Деку предстоит найти защитника, который будет соответствовать спортивным и финансовым возможностям каталонского клуба.

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