"Барселона" отклонила интерес со стороны "Челси" и "Манчестер Юнайтед" к полузащитнику Фермину Лопесу и установила на него статус неприкосновенного игрока, передают Vesti.kz.

Интерес грандов АПЛ

По данным источника, оба английских клуба были готовы заплатить за испанского футболиста 100 миллионов евро. Для "Челси", который вёл продвинутые переговоры по игроку более года назад, трансфер Фермина стал приоритетной целью после прихода Хаби Алонсо. В "Манчестер Юнайтед" в нём видят замену капитану Бруну Фернандешу, чей контракт истекает 30 июня.

Непреклонная позиция "Барселоны"

Президент каталонцев Жоан Лапорта и главный тренер Ханс-Дитер Флик считают Фермина одним из ключевых столпов проекта наряду с Ламином Ямалем, Пау Кубарси, Жоаном Гарсией и Педри. Сам футболист также не планирует менять клуб.

Единственным условием, при котором игрок может покинуть "Барселону", является выплата полной суммы отступных по его контракту до 2031 года - 500 миллионов евро.

Фермин Лопес провёл 15 матчей во всех турнирах текущего сезона, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

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