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Испания
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"Барселона" приняла решение по двум звездным трансферам

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"Барселона" приняла решение по двум звездным трансферам ©Depositphotos/mrogowski_photography

"Барселона" не планирует выбирать между Каримом Адейеми и Хулианом Альваресом, передают Vesti.kz.

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"Барселона" не планирует выбирать между Каримом Адейеми и Хулианом Альваресом, передают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Жерар Ромеро, каталонский клуб ведет переговоры по обоим игрокам параллельно. Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик и спортивный директор Деку считают их не конкурентами, а дополняющими друг друга элементами новой атаки.

Сделки идут независимыми курсами

Продвижение в переговорах с дортмундской "Боруссией" по Адейеми породило слухи о выходе "сине-гранатовых" из гонки за Альваресом. Однако руководство "Барсы" четко дало понять: эти трансферы никак не связаны. Клуб полностью сосредоточен на Хулиане и уверен в успехе операции, несмотря на скорый переход вингера "Боруссии".

Разные роли в проекте Флика

Каталонцы видят в футболистах решение разных тактических задач:

  • Хулиан Альварес - долгосрочная замена Роберту Левандовски и главный ориентир в центре нападения.
  • Карим Адейеми - усиление флангов, призванное добавить команде скорости и тактической гибкости.

Главная трудность

Если трансфер Адейеми уже близок к завершению, то с Альваресом возникнут сложности. "Атлетико" Мадрид категорически не желает отпускать форварда и усиливать прямого конкурента по Ла Лиге. "Барселоне" придется приложить максимум усилий, чтобы убедить руководство мадридцев пойти на уступки.

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