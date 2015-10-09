"Барселона" приняла решение по двум звездным трансферам

"Барселона" не планирует выбирать между Каримом Адейеми и Хулианом Альваресом, передают Vesti.kz.
Как сообщает инсайдер Жерар Ромеро, каталонский клуб ведет переговоры по обоим игрокам параллельно. Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик и спортивный директор Деку считают их не конкурентами, а дополняющими друг друга элементами новой атаки.
Сделки идут независимыми курсами
Продвижение в переговорах с дортмундской "Боруссией" по Адейеми породило слухи о выходе "сине-гранатовых" из гонки за Альваресом. Однако руководство "Барсы" четко дало понять: эти трансферы никак не связаны. Клуб полностью сосредоточен на Хулиане и уверен в успехе операции, несмотря на скорый переход вингера "Боруссии".
Разные роли в проекте Флика
Каталонцы видят в футболистах решение разных тактических задач:
- Хулиан Альварес - долгосрочная замена Роберту Левандовски и главный ориентир в центре нападения.
- Карим Адейеми - усиление флангов, призванное добавить команде скорости и тактической гибкости.
Главная трудность
Если трансфер Адейеми уже близок к завершению, то с Альваресом возникнут сложности. "Атлетико" Мадрид категорически не желает отпускать форварда и усиливать прямого конкурента по Ла Лиге. "Барселоне" придется приложить максимум усилий, чтобы убедить руководство мадридцев пойти на уступки.
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