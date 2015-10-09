"Барселона" приняла неожиданное решение по Левандовски

Несмотря на ожидания, что Роберт Левандовски покинет "Барселону" по окончании сезона, каталонский клуб рассматривает возможность продления его контракта ещё на один сезон, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, "сине-гранатовые" оцениваюет игрока как ценное дополнение к команде, особенно в ротации и в матчах, где его опыт и инстинкт в штрафной могут быть решающими. Продление контракта будет сопровождаться изменением роли игрока — он примет второстепенную функцию, помогая молодым нападающим расти.

Роль и условия

Левандовски готов принять новую роль без конфликтов, с меньшим количеством игрового времени и лидерством в раздевалке. Ключевым условием остаётся снижение зарплаты, что позволит клубу снизить фонд оплаты труда и сохранить финансовую стабильность.

Мост между поколениями

Продление на сезон даст "Барселоне" время на перестройку атаки и позволит Левандовски стать связующим звеном между поколениями игроков, обеспечивая опыт и ориентир для молодых футболистов.

На данный момент решение ещё не принято, но переговоры ведутся, и будущее Левандовски в "Барселоне" стало более реальным, чем ранее.

Поляк выступает за "Барселону" с 2022 года, когда перешёл из "Баварии" за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!