Испания
Вчера 23:56
 

"Барселона" предложила контракт сыну известного нападающего

"Барселона" ведёт переговоры со своим талантливым нападающим Шейном Клюйвертом о продлении контракта, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

После того, как ему исполнилось 18 лет и он сыграл в этом году за "Барселону Б", контракт с которой истекал летом, каталонский клуб предложил вингеру новый трехлетний контракт.

Отмечается, что решение пока не принято.

Клюйверт начинал карьеру в амстердамском клубе "Бёйтенвелдерт", затем выступал за французский "Пари Сен-Жермен", а в августе 2017 года присоединился к "Барселоне", следуя по стопам своего отца.

Напомним, что отец Шейна, Патрик Клюйверт, выступал за "Барселону" с 1998 по 2004 год, оставив заметный след в истории клуба.

