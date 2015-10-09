"Барселона" предложила контракт сыну известного нападающего

"Барселона" ведёт переговоры со своим талантливым нападающим Шейном Клюйвертом о продлении контракта, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

После того, как ему исполнилось 18 лет и он сыграл в этом году за "Барселону Б", контракт с которой истекал летом, каталонский клуб предложил вингеру новый трехлетний контракт.

Отмечается, что решение пока не принято.

🚨 Barcelona are in talks with Shane Kluivert over his contract situation.



After turning 18 and playing this year for Barça B with contract due to expire in the summer, Barcelona offered the talented winger a new 3-year contract. 🔵🔴



No decision has been taken yet. pic.twitter.com/aoxCODLer5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2025

Клюйверт начинал карьеру в амстердамском клубе "Бёйтенвелдерт", затем выступал за французский "Пари Сен-Жермен", а в августе 2017 года присоединился к "Барселоне", следуя по стопам своего отца.

Напомним, что отец Шейна, Патрик Клюйверт, выступал за "Барселону" с 1998 по 2004 год, оставив заметный след в истории клуба.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!