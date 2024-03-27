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Новости спорта Футбол Испания
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"Барселона" потеряла Хави: подробности

"Барселона" потеряла Хави: подробности
©twitter.com/FCBarcelona

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес пропустит два матча команды из-за дисквалификации, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport.es апелляционный комитет Федерации футбола Испании (RFEF) подтвердил решение о двухматчевой дисквалификации Хави.

Он был подвергнут наказанию из-за своего поведения во время матча с "Атлетико" (3:0), который прошел 17 марта. Хави был удален после двух предупреждений из-за споров с арбитром.

"Барселона" обратилась с апелляцией против этого решения, но по информации источника, она была отклонена комитетом.

Таким образом, Хави не сможет руководить командой в матчах против "Лас-Пальмаса" (30 марта) и "Кадиса" (13 апреля).

Сейчас "сине-гранатовые" занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 64 очка за 29 матчей.

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Метки:
Барселона Испания

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