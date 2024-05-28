"Барселона" попала на "бабки". Все из-за Хави

Испанский специалист Хави Эрнандес запросил у каталонской "Барселоны" компенсацию за увольнение из клуба, передает Vesti.kz со ссылкой на euro-football.ru.

По полученной информации Хави не стал требовать неустойку в полном объеме за увольнение, чем сэкономил клубу до 12 миллионов евро.

Однако определенную компенсацию он все же хочет получить. Речь идет о 2,5 миллионах евро. Именно столько испанец в 2021 году заплатил "Аль-Садду", чтобы его отпустили в "Барселону".

Отметим, что каталонский клуб финишировал на втором месте в чемпионате страны. Хави возглавлял его с 2022 года.

Ожидается, что команду вместо него возглавит немец Ханс-Дитер Флик.