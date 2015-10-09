Датский защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен испытывает проблемы со здоровьем перед очередным матчем чемпионата Испании, передают Vesti.kz.

Ранее издание SPORT сообщило, что футболист пропустил пятничную тренировку в общей группе. Позже пресс-служба каталонского клуба выпустила официальное медицинское заявление, подтвердив эту информацию.

"У игрока первой команды Андреаса Кристенсена лёгкий дискомфорт в камбаловидной мышце левой ноги. Его участие в следующем матче находится под вопросом. Сроки восстановления будут зависеть от динамики", - говорится в сообщении "Барселоны".

Таким образом, Кристенсен рискует пропустить домашний матч Ла Лиги против "Вильярреала", который состоится в воскресенье, 22 ноября.

В текущем сезоне 30-летний датчанин провёл за "сине-гранатовых" восемь матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Кристенсен находится в "Барселоне" с 2022 года. Также в его карьере были лондонский "Челси" и мёнхенгладбахская "Боруссия".

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