"Барселона" получила два гола от клуба из четвертого дивизиона в Кубке Испании

"Барселона" не без труда обыграла на выезде клуб из четвертого дивизиона "Барбастро" (3:2) в рамках 1/16 финала Кубка Испании, сообщают Vesti.kz.
У гостей отличились Фермин Лопес (18-я минута), Рафинья (51-я) и Роберт Левандовски (88-я, пенальти). В составе хозяев голы забивали Адриа Де Меса Гарридо (60-я) и Марк Прат Серрано (90+3-я, пенальти).
Как итог, каталонцы прошли в 1/8 финала Кубка Испании, куда также отобрались "Реал Сосьедад", "Тенерифе", "Валенсия", "Атлетик", "Севилья", "Осасуна", "Мальорка", "Сельта", "Алавес", "Райо Вальекано", "Жирона", "Хетафе", мадридские "Реал" и "Атлетико".
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