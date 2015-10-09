"Барселона" может подписать давнюю трансферную цель из "Милана"

"Барселона" вернулась к кандидатуре Рафаэля Леао. Каталонский клуб рассматривает 27-летнего португальского вингера как отличную возможность для летнего трансфера. Ситуация вокруг игрока изменилась, и теперь "Милан" готов расстаться со своей звездой на гораздо более приемлемых условиях, передают Vesti.kz.

Смена тактики в "Милане"

По информации Fichajes.net, приход Рубена Аморима на пост главного тренера "Милана" изменил игровую модель команды. Португальский специалист делает ставку на инсайдов и ложных вингеров. Такой стиль не подходит Леао, который привык использовать скорость на фланге и атаковать пространство. В связи с этим руководство "россонери" уже рекомендовало футболисту искать новый клуб.

Новая цена и конкуренты

Если раньше итальянцы требовали за игрока астрономические суммы, то сейчас "Милан" согласен на переговоры в районе 60 миллионов евро или даже меньше. Действующий контракт Леао рассчитан до 2028 года, а его рыночная стоимость составляет около 50 миллионов евро. Помимо "Барсы", ситуацией активно интересуются "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и клубы из Саудовской Аравии.

Приоритеты "Барселоны"

Для президента "сине-гранатовых" Жоана Лапорты португалец остается давней трансферной целью. Сам Леао тоже хочет играть на "Камп Ноу". Однако сейчас левый фланг каталонцев закрыт Энтони Гордоном, а главным приоритетом клуба является покупка центрального нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса. Леао остается для "Барсы" запасным планом, который сработает, если сорвется подписание топовой "девятки".

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