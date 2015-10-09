"Барселона" может переманить форварда у обидчика на замену Левандовски

"Барселона" нацелилась на нападающего мадридского "Атлетико" Александера Сёрлота, передают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

Спортивное руководство каталонского клуба хочет подстраховаться на фоне неопределенности вокруг Роберта Левандовски, у которого есть заманчивые предложения из-за пределов Европы и которому предстоит решить, соглашаться ли на продление контракта с понижением зарплаты.

Профиль норвежца, чей контракт рассчитан до 2028 года, привлекает техническим сходством с поляком и его способностью мгновенно адаптироваться к схеме Ханси Флика.

Сёрлот выступает за "Атлетико" с 2024 года, когда перешёл из "Вильярреала" за 32 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провёл 47 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав одну результативную передачу.

В карьере норвежца также были "Реал Сосьедад", "РБ Лейпциг", "Трабзонспор", "Гент", "Кристал Пэлас", "Мидтьюлланн", "Гронинген", "Будё-Глимт" и "Русенборг".

Напомним, что "Барселона" вылетела из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух игр в четвертьфинале "Атлетико" (0:2, 2:1).

