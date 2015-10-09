"Барселона" отвергла 65 миллионов за свою звезду

"Барселона" официально заявила, что полузащитник Фермин Лопес не продаётся, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, каталонский клуб отклонил предложение "Тоттенхэма" в размере 50 миллионов евро фиксированной суммы и ещё 15 миллионов в виде бонусов.

Фермин Лопес — ключевой игрок "Барсы"

Лопес заслужил доверие главного тренера Ханса-Дитера Флика и стал незаменимым в составе команды. Он прошёл путь от аренды в "Линарес" до выступлений на "Камп Ноу", а также играл на Евро и Олимпийских играх в составе сборной Испании.

Фермин выиграл конкуренцию у Дани Ольмо и был выбран Фликом на позицию атакующего полузащитника. В нынешнем сезоне он забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи во всех турнирах, демонстрируя высокий уровень игры.

Интерес топ-клубов

За Лопесом следят такие клубы, как "Челси", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", однако "Барселона" отклоняет любые переговоры и настаивает на полной выплате суммы отступных. Полузащитник также имеет высокие шансы попасть поехать на чемпионат мира-2026.

