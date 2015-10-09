Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 20:00
 

"Барселона" отвергла 65 миллионов за свою звезду

  Комментарии

"Барселона" отвергла 65 миллионов за свою звезду

"Барселона" официально заявила, что полузащитник Фермин Лопес не продаётся, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, каталонский клуб отклонил предложение "Тоттенхэма" в размере 50 миллионов евро фиксированной суммы и ещё 15 миллионов в виде бонусов.

Фермин Лопес — ключевой игрок "Барсы"

Лопес заслужил доверие главного тренера Ханса-Дитера Флика и стал незаменимым в составе команды. Он прошёл путь от аренды в "Линарес" до выступлений на "Камп Ноу", а также играл на Евро и Олимпийских играх в составе сборной Испании.

Фермин выиграл конкуренцию у Дани Ольмо и был выбран Фликом на позицию атакующего полузащитника. В нынешнем сезоне он забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи во всех турнирах, демонстрируя высокий уровень игры.


Интерес топ-клубов

За Лопесом следят такие клубы, как "Челси", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", однако "Барселона" отклоняет любые переговоры и настаивает на полной выплате суммы отступных. Полузащитник также имеет высокие шансы попасть поехать на чемпионат мира-2026.

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Севилья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
6 декабря 22:30   •   не начат
Бетис
Бетис
(Севилья)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Бетис
Ничья
Барселона
Проголосовало 43 человек

