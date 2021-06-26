"Барселона" оценила новичка в 400 миллионов евро

Стал известен размер отступных, прописанных в контракте нападающего сборной Нидерландов по футболу Мемфиса Депая с каталонской "Барселоной".

По данным AS.com, в соглашении прописана сумма в размере 400 миллионов евро. В "Барсеоне" подтвердили эту информацию.

Депай заключил с каталонским клубом контракт на два года. Одной из причин такого решения стал тот факт, что будущее Роналда Кумана в "Барселоне" остается под вопросом.

Если тренер уйдет из клуба, то Депай окажется в комфортной ситуации – до конца его контракта останется год. Поэтому каталонцы прописали такие высокие отступные.

Презентация Депая в качестве игрока "сине-гранатовых" состоится после того, как сборная Нидерландов завершит выступление на чемпионате Европы.

В мае стало известно, что Депай близок к подписанию контракта с "Барселоной" на пять миллионов евро в год. Голландец защищал цвета "Лиона" с 2017 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал десять голевых передач.

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