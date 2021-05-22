Месси принял решение по "Барселоне"

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси принял решение остаться в каталонской "Барселоне". Об этом утверждает журналист BeIN Sports Ашраф Бен Айяд.

Его коллега Николо Скира информирует, что 33-летний аргентинец заключит соглашение с "сине-гранатовыми" до 2023 года.

Ранее неоднократно появлялась информация, что Месси может перейти в "Пари Сен-Жермен" или "Манчестер Сити". Прошлым летом аргентинец официально информировал "Барселону" о желании уйти, но тогдашние боссы не дали согласие.

Ранее стало известно, что аргентинец обсуждает варианты будущего продолжения карьеры со своей семьей, в том числе с отцом и одним из братьев. Они настаивают на переходе в ПСЖ. Спортивный директор парижан Леонардо пристально следит за ситуацией с контрактом Месси. Ведь нападающий понимает, что не сможет в будущем получить высокую зарплату в испанском клубе, так как каталонцы находятся в затруднительном финансовом положении.

Аргентинский форвард намерен отыграть еще два сезона на высоком уровне, до лета 2023 года, прежде чем, вероятно, переехать в США, чтобы сыграть в MLS. Последние два года Месси планирует провести в Европе: в Испании или во Франции.

В этом сезоне Месси провел 35 матчей в Ла Лиге, забил 30 голов и сделал девять результативных передач.

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