Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Испания
Комментарии

"Барселона" отреагировала на переход Месси в "Интер Майами"

"Барселона" отреагировала на переход Месси в "Интер Майами"
©ФК "Барселона"

"Барселона" отреагировала на решение Лионеля Месси продолжить карьеру в американском  "Интер Майами", сообщают Vesti.kz. Каталонцы пожелали аргентинцу удачи в клубе MLS.

"Барселона" желает Лионелю Месси удачи на новом этапе профессиональной карьеры. В понедельник, 5 июня, Хорхе Месси, отец и представитель игрока, проинформировал президента клуба Жоана Лапорту о решении Лео присоединиться к "Интер Майами", несмотря на то что ему было представлено предложение от "Барсы".

Президент Лапорта принимает и уважает решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления, которому он подвергался в последние годы. Жоан Лапорта и Хорхе Месси также договорились поработать вместе, чтобы воздать должное игроку от болельщиков "Барсы", который был, есть и всегда будет любим "Барселоной", - говорится в сообщении "сине-гарантовых".

Ранее ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/23. 35-летний форвард покинул парижан на правах свободного агента.

Стали известны детали контракта Месси с "Интер Майами"

Прежде чем принять предложение "Интер Майами", нападающий отверг предложения "Барселоны" и клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль", который обещал футболисту 1,2 миллиарда евро за два года.

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону". В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барселона Месси Лионель

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus