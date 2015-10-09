"Барселона" "отменила" первый матч сезона: в этом замешан "Реал"

Испанская "Барселона" определилась с соперником по традиционному матчу за Кубок Жоана Гампера, передают Vesti.kz.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб сыграет с египетским "Аль-Ахли". Встреча пройдет 19 августа на обновленном стадионе "Спотифай Камп Ноу".

Изначально "сине-гранатовые" запланировали провести матч против английского "Фулхэма", однако впоследствии отказались от этой идеи.

По информации источника, причиной такого решения стало назначение главным тренером лондонского клуба бывшего наставника мадридского "Реала" Альваро Арбелоа. В руководстве "Барселоны" посчитали неуместным участие специалиста, тесно связанного с главным соперником каталонцев, в ежегодном клубном празднике.

До достижения соглашения с "Аль-Ахли" испанский гранд также рассматривал варианты проведения встречи с нидерландским "Аяксом" и мексиканским "Крус Асулем".

Кубок Жоана Гампера был учрежден в 1966 году по инициативе тогдашнего президента "Барселоны" Энрика Льяудета. Традиционно этот матч открывает новый сезон для каталонцев и служит официальной презентацией команды перед домашними болельщиками.

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