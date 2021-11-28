"Барселона" нацелилась на лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

Нападающий "Ривер Плейта" Хулиан Альварес может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах 21-летнего форварда заинтересована "Барселона", сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб уже несколько месяцев следит за молодым игроком. Трансфер Альвареса обойдется "сине-гранатовым" в 20-25 миллионов евро.

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Альварес является воспитанником "Ривер Плейта". Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Аргентины форвард сыграл в 18 матчах, забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. Альварес является лучшим бомбардиром первенства.