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Месси сделал заявление о возвращении в "Барселону"

Месси сделал заявление о возвращении в "Барселону"
©Reuters
Новости спорта Футбол Франция

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал о желании вернуться в каталонскую "Барселону".

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Месси захотел вернуться в "Барселону"
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Месси захотел вернуться в "Барселону"

"Я всегда говорил, что в какой-то момент вернусь в "Барселону", потому что это мой дом, потому что хочу попытаться помочь клубу, чем могу. Очевидно, что если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я бы хотел вернуться", - приводит слова Месси Ge.globo со ссылкой на Marca.

Напомним, Месси покинул "Барселону" в статусе свободного агента. Цвета каталонского клуба аргентинец защищал с 2003 по 2021 год.

В августе 2021 года Месси перешел в ПСЖ. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 6 матчах французской Лиги 1, в которых забил один гол.

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Метки:
Месси Лионель Барселона ПСЖ

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