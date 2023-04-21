"Барселона" нашла способ вернуть Месси

Стало известно, что "Барселона" ведет переговоры с Ла Лигой относительно возвращения аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает издание Mundo Deportivo каталонский клуб готовит предложение для футболиста ПСЖ, и прежде чем отправить его Хорхе Месси, отцу аргентинца, клуб желает получить согласование от Ла Лиги. Ожидается, что это процедура не займет много времени.

Предполагается, что "Барселона" хочет предложить Месси контракт на один или два года, но второй вариант у клуба имеет больший приоритет, поскольку возвращение аргентинского футболиста позволит увеличить доход каталонского клуба.

Лионель Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента летом 2021 года. За 68 матчей за команду нападающий забил 30 голов и отдал 33 результативные передачи.

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