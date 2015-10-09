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Испания
Вчера 16:15
 

"Барселона" нашла новый клуб для своего вратаря: подробности

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"Барселона" нашла новый клуб для своего вратаря: подробности ©Depositphotos/mrogowski_photography

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген согласовал переход в амстердамский "Аякс" на правах аренды. Он проведет в нидерландском клубе сезон-2026/27, передают Vesti.kz.

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Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген согласовал переход в амстердамский "Аякс" на правах аренды. Он проведет в нидерландском клубе сезон-2026/27, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Маттео Моретто, соглашение между клубами и игроком полностью закрыто.

Изначально Тер Штеген отказывался от переезда в Эредивизи, но отсутствие других предложений и желание "Барселоны" разгрузить зарплатную ведомость заставили его изменить решение.

Для каталонцев этот трансфер позволит разгрузить бюджет и избежать напряженности в раздевалке, так как роль ветерана в команде становилась неопределенной. "Аякс" же получает опытного лидера для своего молодого состава. Официальное объявление о сделке ожидается в ближайшие часы.

Тер Штеген стал игроком "Барселоны" в 2014 году, когда перешел из мёнхенгладбахской "Боруссии" за 12 миллионов евро. Его контракт с каталонским клубом истекает 30 июня 2028 года.

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