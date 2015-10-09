"Барселона" рассматривает главного тренера "Комо" Сеска Фабрегаса в качестве возможного преемника Ханси Флика после отказа Пепа Гвардиолы возвращаться в каталонский клуб, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, кандидатура Фабрегаса привлекает руководство благодаря его прошлому в "Барселоне", знанию клубного стиля и работе с молодыми футболистами.

Почему выбрали Фабрегаса

Работа испанца в "Комо" привлекла внимание нескольких европейских грандов. Его команда делает ставку на атакующий футбол, владение мячом и молодых игроков.

В "Барселоне" считают, что следующий тренер должен продолжить нынешнюю игровую философию и развивать молодых футболистов.

Гвардиола отказался возвращаться

Пеп Гвардиола не рассматривает возвращение на "Камп Ноу", поэтому клуб изучает другие кандидатуры. Фабрегас стал одним из главных претендентов.

При этом сейчас приоритетом "Барселоны" остаётся проект Ханси Флика. Клуб хочет заранее подготовить ему замену, а дальнейшая работа Фабрегаса в Италии повлияет на сроки возможного назначения.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!